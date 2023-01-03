В Киевской области с 3 января начинают действовать новые графики отключений света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Теперь потребителей разделили на четыре группы, вместо двух, как было раньше. Это было сделано для равномерности и поочередности отключений.

Также новые графики состоят из трех категорий:

Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.

Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.

Светло-серый цвет на графике: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Как писала "Страна", 3 января с 14:00 в Киеве снова будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Благодаря теплой погоде и уменьшению потребления электричества промышленностью на праздники удалось минимально ограничить электроэнергию для киевлян.

Ранее в "Укрэнерго" обещали из-за теплой погоды не отключать свет до 14:00 по всей Украине. В то же время, на вечер прогнозируется постепенный рост потребления, поэтому до областей доведены лимиты потребления на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме.

Между тем, в "Укрэнерго" заявили, что на восстановление энергосистемы страны уйдут годы. Глава правления компании сказал, что в хотя резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью, в результате чего каждый новый удар по инфраструктуре система переносит все тяжелее.

"Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.