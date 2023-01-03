Госпрограмма по бесплатной замене ламп накаливания на светодиодные в Украине пока ещё на практике не заработала.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Хотелось бы внести ясность: программа действительно стартует в январе, но точная дата ее запуска пока не определена", - сообщили в пресс-службе.

Механизм обмена еще на стадии разработки, "продолжается формализация всех необходимых для запуска процедур", говорится в сообщении.

В Минэкономики опубликовали такое заявление в связи с публикациями в СМИ о том, что такой обмен уже начался с 1 января, что создало "преждевременный спрос", то есть, вероятно, люди начали обращаться в Минэкономики для обмена ламп накаливания на светодиодные лампы.

"Если в ваши информационные материалы ошибочно попало 1 января как дата старта программы обмена лампочек – просим внести соответствующие поправки в публикации. Это поможет не вводить в заблуждение граждан Украины и умерить преждевременный спрос", - обращается Минэкономики к СМИ.

Ранее Зеленский заявлял, что первые 15 млн LED-ламп, профинансированные ЕК, поступят в Украину в январе. Как писала "Страна", Еврокомиссия профинансирует около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины.

Кроме того, мы писали, что Еврокомиссия выплатила Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела первый в этом году телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передав украинскому народу поддержку и наилучшие пожелания в 2023 году. Она заявила, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.