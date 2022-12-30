У киевлян появится возможность планировать новогодние праздники. В столицу возвращаются графики отключений света.

Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба ДТЭК.

В ДТЭК сообщили, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме столицы, так что если не будет новых атак, графики будут действовать и в Новый год.

Сегодня ДТЭК уже ввел в Киеве графики отключений. Абоненты разделены на 3 группы.

Согласно графикам, в домах столицы 2 часа свет есть гарантированно, еще 3 часа - возможны отключения, и затем следуют 4 часа отключений.

Чтобы узнать, к какой группе потребителей относится тот или иной дом, необходимо ввести свой адрес на сайте ДТЭК.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что украинские власти считают одной из своих главных задач обеспечение населения электроэнергией в новогоднюю ночь.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль 27 декабря заявлял, что новогодние праздники в Украине могут пройти без аварийных отключений света, если не будет новых обстрелов. По его словам, правительство находится в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам.

После массированной атаки РФ 29 декабря в "Укрэнерго" сообщили, что уровень дефицита энергии не изменился.