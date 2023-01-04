Удивительно теплая зима наблюдается не только в Украине, но и Европе. Из-за этого там вынуждены закрываться горнолыжные курорты, поскольку на трассах сейчас лежит не снег, а слякоть.

Об этом пишет Sky News.

Температурные рекорды уже побиты в Германии, Польши и Чехии. Там погода сейчас больше напоминают весну, что снова актуализировало тему негативного влияния изменения климата на зимний туризм в многих горных городах.

По данным национального метеорологического агентства Meteo France, температура во Франции в конце года была самой высокой за 25 лет.

В Швейцарии метеостанция в горах Юра в день Нового года зафиксировала рекордную среднюю дневную температуру 18,1 градуса тепла.

В Варшаве 1 января было +18,9. В Ольсбахе на юго-западе Германии - 19,4. В Бильбао на севере Испании - 25,1.

В Праге также была самая теплая новогодняя ночь за 247 лет наблюдений - 17,7.

Из-за нехватки снега закрываются многие трассы и целые курорты в северных Альпах и французских Пиренеях.

В швейцарском Адельбодене в эту субботу придется проводить этап Кубка мира по лыжным гонкам на полностью искусственном снегу.

Даже швейцарский курорт Сплуген-Тамбо на базовой высоте 1480 м заявил о закрытии до наступления холодов.

Приличный снег все еще остается в южных Альпах и на склонах высотой более 2200 м.

А города, расположенные ниже этого уровня, уже задумываются о смене деятельности. Например, на пешие прогулки.

Некоторые ученые заявляют, что к концу 21 века катание на лыжах в Альпах вообще закончится в том виде, к которому мы привыкли.

Ранее мы сообщали, что теплая зима позволила Европе накопить рекордные запасы газа в подземных хранилищах.

А в Киеве посреди зимы из-за аномально высокой температуры зацвели сакуры.