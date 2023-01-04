В Киеве 3 января впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составляла +6,8 градусов. Такой показатель на 9,8 градусов выше нормы и соответствует погоде в начале апреля. Погода в столице побила температурный рекорд третий день подряд.

Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Ранее рекордная среднесуточная температура в этот день была в 2022 году, когда столбики термометра поднялись до +4,3 градусов.

Максимально температура в столице 3 января 2023 года поднялась до +10,7 градусов, превысив предыдущий рекорд (был зафиксирован в 2022 году - Ред.) для этого дня на 2,5 градуса.

Минимальная температура воздуха в Киеве 3 января не опускалась ниже 3,9 градусов. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2015 году, оно равнялось 2,3 градусам.

Напомним, из-за высокой температуры в столичном парке "Наталка" зацвели сакуры. "Причиной этого явления стала аномально теплая зима, которая "разбудила" деревья", – рассказали в Киевзеленстрое.

В Украине из-за теплой погоды снизилось потребление электричества, однако сегодня по всей стране снова могут отключать свет из-за роста потребления.