В Киеве, в парке "Наталка" на Оболони, на фоне аномально теплой зимы зацвели сакуры.

Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Киевзеленбуд.

Ранее мы писали о том, что в первый день 2023 года в Украине зафиксировали более 60 метеорологических рекордов.

Напомним, что синоптики обещают весеннюю погоду, как минимум до середины недели.

Однако уже на Рождество в Украину придут большие морозы. Укргидрометцентр обещает морозы до -12 градусов на Донбассе, где идут интенсивные бои.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.