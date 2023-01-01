Страны Европы, которые снижают зависимость от российского газа и нефти, ожидает "суровая зима", заявила директор МВФ Кристалина Георгиева американскому телеканалу CBS.

Однако эти государства все же смогут отказаться от энергоносителей из России, считает Георгиева.

"Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее, но независимость от поставок из России наступит. Это случится", - сказала Георгиева.

Ранее "Страна" сообщала, что дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году будет минимум 3 млрд долларов ежемесячно.

По словам Георгиевой, с учетом импорта газа и затрат на восстановление страны, размер дефицита может увеличиться до 4, а то и до 5 млрд долларов ежемесячно — в случае, если разрушений будет еще больше.

Известно, что в онлайн-обращении к форуму Всемирного банка Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна помощь в размере 7 млрд долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери от войны.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что для поддержания функционирования экономики Украины потребуется 5 миллиардов долларов в месяц, но у МВФ есть "высокая степень неопределенности" по поводу средств, которые просит Украина.