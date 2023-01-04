Киевляне со среды, 4 января, смогут сдать на утилизацию живые новогодние елки. Деревья на утилизацию принимают до 31 января 2023 года. В специально оборудованных пунктах хвойные деревья измельчат и подготовят для мульчирования.

Об этом сообщает КГГА.

В КГГА рассказали, что опилки используют для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Это помогает защитить почву от промерзания, а в теплое время года - сохраняет водный баланс.

Сдать елки можно по адресам:

КП СЗН Голосеевского района - просп. Голосеевский, 87-Г (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП СЗН Дарницкого района - ул. Тростянецкая, 58-А (пн.-вс. 07:00-17:00);

КП СЗН Дарницкого района - фитнес-парк у озера Лебединое (пн-вс 07:00-17:00);

КП СЗН Деснянского района - ул. Электротехническая, 26 (пн.-пт. 08:00-20:00);

КП СЗН Днепровского района - просп. Освободителей, 6 (пн.-пт. 07:00-21:00; сб-вс 8:00-13:00);

КП СЗН Оболонского района - просп. Степана Бандеры, 26-А (пн.-пт. 07:00-19:00);

КП СЗН Печерского района - ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00, пт 08:00-16:00);

КП СЗН Подольского района - ул. Анатолия Кузнецова (бывшая ул. Дмитриевская), 16-А (пн.-пт. 07:00-16:00);

КП СЗН Святошинского района - ул. Жмеринская, 30-Г (пн.-пт. 08:00-20:00);

КП СЗН Соломенского района - ул. Новополевая, 95-А (пн.-пт. 08:00-18:00);

КП СЗН Шевченковского района - пер. Герцена, 6 (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП "Дарницкое ЛПХ" - Дарницкое лесничество, Бориспольское шоссе, 23 км (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП "Дарницкое ЛПХ" - Днепровское лесничество, просп. Броварской, 2-А (пн.-пт. 08:00-17:00)

КП "Дарницкое ЛПХ" - Белодебровное лесничество, ул. Радистов, 1-В (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП "Дарницкое ЛПХ" - Никольское лесничество, квартал №35 (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП "Дарницкое ЛПХ" - Броварское лесничество, квартал № 72 (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП "ЛПХ "Конча-Заспа" - ул. Генерала Матыкина, 11-Б (пн.-пт. 08:00-16:00).

Как писала "Страна", в центре Киева новогоднюю елку зажгли 17 декабря, а официальное открытие было 19-го.

Ранее "Страна" рассказывала и показывала, как устанавливают новогоднее дерево в центре столицы.