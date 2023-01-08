Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр оценила ситуацию на востоке Украины как "сложную". Особенно тяжело, по ее словам, в Соледаре.

Об этом Анна Маляр сказала в эфире телемарафона.

"На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых - наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные. Сконцентрировали они там немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области или, по крайней мере, с пропагандистской целью захватить хоть какой-нибудь населенный пункт. Сейчас очень тяжело в Соледаре", - пояснила Маляр.

Замминистра обороны добавила, что большая часть украинской армии на сегодня – мобилизованные, то есть непрофессиональные военные.

"И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны", - сказала Маляр.

Напомним, в воскресенье, 8 января, в американском Институте изучения войны подтвердили продвижение войск РФ в Соледаре.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о ситуации в Соледаре.