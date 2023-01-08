Промерзание почвы способствует продвижению военной техники. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

На востоке Украины, где идут бои, установились низкие температуры. По данным Гидрометцентра, сейчас там в районе -14...-16 градусов.

При этом до 12 января будет постепенно теплеть, но и тогда по ночам будет мороз до -9 градусов.

Это значит, что грунт промерзнет для продвижения тяжелой техники.

На востоке установилась морозная погода

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай прокомментировал наступление морозов на востоке.

"Ожидаем интенсификацию боевых действий. Ударили морозы, ночью до -17, наша тяжелая техника наконец сможет продвигаться вперед быстрее. Но не забываем, что погода все равно способствует и нам, и рашистам", - написал он у себя в Telegram-канале.

В Луганской области ожидают активизацию боевых действий

Напомним, в декабре прошлого года министр обороны Алексей Резников заявил, что после подмерзания грунта украинские войска пойдут в атаку.

Ранее мы писали, что на днях спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал о том, что с наступлением морозов российские войска и ВСУ смогут активизировать использование тяжелой техники на Донбассе. По его словам, речь идет об использовании танков, БМП и БТР, но в зависимости от того, насколько промерзнет почва.

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