На востоке Украины, где идут бои, установились низкие температуры. По данным Гидрометцентра, сейчас там в районе -14...-16 градусов.

При этом до 12 января будет постепенно теплеть, но и тогда по ночам будет мороз до -9 градусов.

Это значит, что грунт промерзнет для продвижения тяжелой техники.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай прокомментировал наступление морозов на востоке.

"Ожидаем интенсификацию боевых действий. Ударили морозы, ночью до -17, наша тяжелая техника наконец сможет продвигаться вперед быстрее. Но не забываем, что погода все равно способствует и нам, и рашистам", - написал он у себя в Telegram-канале.

Напомним, в декабре прошлого года министр обороны Алексей Резников заявил, что после подмерзания грунта украинские войска пойдут в атаку.

Ранее мы писали, что на днях спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал о том, что с наступлением морозов российские войска и ВСУ смогут активизировать использование тяжелой техники на Донбассе. По его словам, речь идет об использовании танков, БМП и БТР, но в зависимости от того, насколько промерзнет почва.