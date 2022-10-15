С наступлением зимы условия ведения войны станут сложнее. При этом россиянам будет труднее обороняться, чем украинским войскам - атаковать.

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Конечно, зимой на поле боя из-за погоды будет сложнее. Условия для солдат будут сложнее, однако для российских оккупантов в обороне условия будут более сложными, чем для атакующих украинских сил", - сказал Ходжес.

Бывший командующий добавил, что российские войска недостаточно оснащены, не готовы и не обучены.

Ходжес считает, что Вооруженные силы Украины будут продолжать давить и получать успехи. При этом наступление будет вести труднее, а продвижение станет более медленным.

"Погода может повлечь затруднения для дронов, например. Но все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной в преддверии зимы", - добавил Ходжес.

Напомним, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании, генерал Ричард Бэрронс считает, что предстоящие холода замедлят ход событий на поле боя в Украине, однако война не остановится только потому, что похолодало.

Ранее The Wall Street Journal написал, что привлечение президентом РФ Владимиром Путиным к войне новых резервов может стабилизировать линию фронта ближе к зиме, когда любые наступательные операции проводить труднее.