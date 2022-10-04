Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес уверен, что Украина выйдет на границы по состоянию на 23 февраля уже к концу текущего года, а в следующем году вернет и Крым.

Об этом он заявил на ежегодном Варшавском форуме по безопасности, трансляцию которого вели польские СМИ.

"Победу праздновать рано, но я убежден, что до конца года украинцы оттеснят россиян к рубежу 23 февраля накануне войны, а к концу следующего лета захватят Крым", - заявил Ходжес.

"Украина достигла такой динамики, которая уже необратима. Мы знаем из истории, что война – это испытание воли и логистики. Понятно, что у украинских солдат больше мотивации, чем у российских", - сказал генерал.

При этом он уверен, что у РФ не удастся разрушить единство Запада, что она пытается сделать всеми силами.

"Кремль захочет затянуть конфликт и рассчитывает на то, что мы - США, Великобритания, Польша, Германия потеряем интерес и больше не будем поддерживать Украину. Но этого не произойдет", - считает Ходжес.

Отметим, что Ходжес не первый раз делает подобные заявления, но с каждым разом он говорит об этом все более и более уверенно.

Ранее и глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал, что Украина с оружием скоро вернется в Крым.

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