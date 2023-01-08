Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на санкции, которые на него наложил СНБО Украины.

Он заявил, что принимает по этому поводу поздравления и назвал Зеленского "старым товарищем и партнёром".

"Мой старый товарищ и партнёр по съёмочной площадке слишком сильно вошёл в роль, и тот сценарий, который ему прислали из-за океана, ведёт и его самого и страну, которую ему доверили, к пепелищу", - написал Киркоров, которому уже запрещали въезд в Украину.

Ранее сообщалось, что российский артист Филипп Киркоров, который выступал перед ранеными российскими военными в Крыму, отдыхал в американском Лас-Вегасе.

Там его встретили украинцы и выкрикнули "Слава Украине!". Видео опубликовал украинский фэшн-блогер Микола Хруц, проживающий в США.

Он говорит, что случайно встретил Киркорова и выкрикнул украинский слоган. Россиянин на услышанное забавно выпучил глаза и уткнулся в телефон.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров заявил, что его бывшая жена и возлюбленная Алла Пугачева - "великая женщина, а не статуэтка в череде наград", но отношения с ней исполнитель назвал ошибкой, заявив, что роман с примадонной "оказался совсем другой историей", однако осознание этого пришло слишком поздно для обоих.