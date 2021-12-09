Российский эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что его бывшая возлюбленная Алла Пугачева - "великая женщина, а не статуэтка в череде наград", однако отношения с ней исполнитель назвал и ошибкой, заявив, что роман с примадонной "оказался совсем другой историей", однако осознание этого пришло слишком поздно для обоих.

Об этом Филипп Киркоров заявил в интервью изданию "7Дней".

Он описал начало романа с Аллой Пугачевой, как как "личный каприз".

"Ведь начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева – великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка", – сказал исполнитель.

На вопрос журналиста о том, нашел ли Филипп свою любовь после расставания с Аллой, Киркоров ответил, что ее нет.

"Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает. Каждая песня – эмоция", – сказал певец.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 25 мая, известная российская певица Кристина Орбакайте отмечала свой День рождения. Артистке исполнилось 50 лет. На ее юбилее встретились Алла Пугачева и Филипп Киркоров, которые в прошлом состояли в отношениях 11 лет.