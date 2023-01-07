Киркоров, Тимощук, Бадоева. Зеленский запустил санкции против десятков российских артистов и нескольких украинцев
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против ряда российских артистов.
Об этом сообщается на сайте президента.
Примечательно, что в список попали и двое граждан Украины: футболист Анатолий Тимощук, который работает сейчас в питерском Зените и не осудил вторжение в Украину, и бывшая ведущая "Орла и Решки" Жанна Бадоева.
Из россиян под санкции попали, в частности:
- Ирина Аллегрова;
- Филипп Киркоров;
- Лолита Милявская
- режиссер Никита Михалков;
- комик Евгений Петросян;
- телеведущая Жанна Бадоева;
- Дмитрий Билан;
- Сергей Бобунец;
- телеведущая Дана Борисова;
- Александр Буйнов;
- Виктория Дайнеко;
- Роман Архипов;
- Валерий Дидюля;
- Лариса Долина;
- Валерий Кипелов;
- оперная певица Анна Нетребко;
- Владимир Пресняков;
- Стас Пьеха;
- Пелагея Телегина;
- директор телеканала RT Маргарита Симоньян;
- Любовь Успенская;
- Михаил Шуфутинский;
- Анита Цой;
- телеведущий Леонид Якубович и другие.
Напомним, что в последний пакет Санкций Евросоюза вошли 200 человек, 168 предприятий и медиа РФ.
Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.