Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против ряда российских артистов.

Об этом сообщается на сайте президента.

Примечательно, что в список попали и двое граждан Украины: футболист Анатолий Тимощук, который работает сейчас в питерском Зените и не осудил вторжение в Украину, и бывшая ведущая "Орла и Решки" Жанна Бадоева.

Из россиян под санкции попали, в частности:

Ирина Аллегрова;

Филипп Киркоров;

Лолита Милявская

режиссер Никита Михалков;

комик Евгений Петросян;

телеведущая Жанна Бадоева;

Дмитрий Билан;

Сергей Бобунец;

телеведущая Дана Борисова;

Александр Буйнов;

Виктория Дайнеко;

Роман Архипов;

Валерий Дидюля;

Лариса Долина;

Валерий Кипелов;

оперная певица Анна Нетребко;

Владимир Пресняков;

Стас Пьеха;

Пелагея Телегина;

директор телеканала RT Маргарита Симоньян;

Любовь Успенская;

Михаил Шуфутинский;

Анита Цой;

телеведущий Леонид Якубович и другие.

Напомним, что в последний пакет Санкций Евросоюза вошли 200 человек, 168 предприятий и медиа РФ.

Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

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