В список попали известные российские певцы, актеры и журналисты

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против ряда российских артистов.

Об этом сообщается на сайте президента.

Примечательно, что в список попали и двое граждан Украины: футболист Анатолий Тимощук, который работает сейчас в питерском Зените и не осудил вторжение в Украину, и бывшая ведущая "Орла и Решки" Жанна Бадоева.

Из россиян под санкции попали, в частности:

  • Ирина Аллегрова;
  • Филипп Киркоров;
  • Лолита Милявская
  • режиссер Никита Михалков;
  • комик Евгений Петросян;
  • телеведущая Жанна Бадоева;
  • Дмитрий Билан;
  • Сергей Бобунец;
  • телеведущая Дана Борисова;
  • Александр Буйнов;
  • Виктория Дайнеко;
  • Роман Архипов;
  • Валерий Дидюля;
  • Лариса Долина;
  • Валерий Кипелов;
  • оперная певица Анна Нетребко;
  • Владимир Пресняков;
  • Стас Пьеха;
  • Пелагея Телегина;
  • директор телеканала RT Маргарита Симоньян;
  • Любовь Успенская;
  • Михаил Шуфутинский;
  • Анита Цой;
  • телеведущий Леонид Якубович и другие.

Напомним, что в последний пакет Санкций Евросоюза вошли 200 человек, 168 предприятий и медиа РФ.

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