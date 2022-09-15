Музыкант Олег Скрипка заявил, что в Европе отменяют концерты украинцев "под эгидой, что украинцы - это фашисты".

"И фашистам нельзя петь на родном языке свои песни. Мы понимаем, откуда ноги растут. Такая коррупция и так работают длинные руки Кремля", – сообщил Олег Скрипка.

Обращение Скрипки связано с отменой его концерта в Гамбурге.

Ранее похожие заявления делал писатель Сергей Жадан, которому запретили собирать деньги для ВСУ на концерте в Италии. По этой причине отменили его концерт в Милане.

Как писала "Страна", на концерте в Варшаве Максим Галкин выступил в костюме цветов украинского флага.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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