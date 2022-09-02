В Одессе прервали концерт ко Дню города из-за воздушной тревоги. Ведущие со сцены призвали всех посетителей отправиться в ближайшие укрытия.

На мероприятие собралось большое количество людей, которые пришли послушать заявленных артистов: Арсена Мирзояна, группу "Спів братів", Злату Огневич и других.

Одесские паблики отмечают, что в целом празднование 228-ой годовщины со дня основания города проходит скромно из-за войны. С утра на Думской площади в центре города подняли флаг, одесситов поздравили мэр и губернатор.

Была презентована марка с изображением памятника Дюку де Ришелье во время войны, приуроченная ко Дню города. Также на указатель городов - побратимов Одессы добавили Майами, Майами-Бич и Венецию, а руководство региона раздало награды военным.

Напомним, что на первое сентября россияне нанесли удар по Одесской области. Одну из ракет сбила ПВО.

Между тем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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