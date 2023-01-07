Состояние российского режиссера Никиты Михалкова резко ухудшилось после госпитализации с осложнениями коронавируса несколько дней назад.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, у 77-летнего Михалкова выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию и интоксикационный синдром, после чего перевели в реанимацию.

Также пишут о дыхательной недостаточности, хотя режиссер остаётся в сознании и дышит самостоятельно. Тесты на ковид и грипп показали отрицательные результаты.

По данным пабликов, состояние режиссёра тяжёлое, но наблюдается умеренно-положительная динамика.

При этом представители Михалкова говорят, что у него обычный грипп.

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