Состояние Никиты Михалкова в больнице резко ухудшилось, его перевели в реанимацию - СМИ
Состояние российского режиссера Никиты Михалкова резко ухудшилось после госпитализации с осложнениями коронавируса несколько дней назад.
Об этом сообщают российские СМИ.
По их данным, у 77-летнего Михалкова выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию и интоксикационный синдром, после чего перевели в реанимацию.
Также пишут о дыхательной недостаточности, хотя режиссер остаётся в сознании и дышит самостоятельно. Тесты на ковид и грипп показали отрицательные результаты.
По данным пабликов, состояние режиссёра тяжёлое, но наблюдается умеренно-положительная динамика.
При этом представители Михалкова говорят, что у него обычный грипп.
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