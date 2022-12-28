В Москве на генерала МЧС РФ Анатолия Елизарова упала гигантская сосулька, момент попал на видео. Генерал был госпитализирован с серьёзными травмами.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой пресс-службу ведомства.

Сосулька упала со здания Национального центра управления в кризисных ситуациях на улице Инициативной. Генерал МЧС прогуливался там во время обеденного перерыва.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области РФ сгорел корпус 150-й мотострелковой дивизии. Огонь уничтожил один из построенных в 2016 году корпусов.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.