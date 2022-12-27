Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение про создание 16 новых военных учебных центров при федеральных вузах, такие центры появятся в 13 регионах России.

Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

В частности, центры создадут при Ижевском техуниверситете им. Калашникова, Чеченском госуниверситете им. Ахмата Кадырова, Псковском госуниверситете.

Напомним, 22 декабря Путин впервые назвал войной российскую "спецоперацию" в Украине. При этом российские журналисты вспоминают, что он уже употреблял слово "война" на Валдайском форуме. Но тогда он сказал "гражданская война". Между тем за употребление слова "война" по отношению к нынешним событиям в Украине россиянам грозит ответственность вплоть до уголовной.

Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.