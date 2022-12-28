В поселке Персиановском под Новочеркасском (Ростовская область РФ), сгорел корпус 150-й мотострелковой дивизии. Пожар начался ранним утром 27 декабря в районе Кадамовской, 3.

Об этом сообщает региональный ресурс Donday.

Огонь уничтожил один из построенных в 2016 году корпусов.

На видео двухэтажное здание полыхает по всей площади. Черный дым разносится по всему поселку.

"Из-за чего произошло возгорание и когда удалось потушить пожар, пока не ясно. Специализированные ведомства не дают комментарии по этому поводу", - пишет опубликовавшее видео СМИ.

"Страна" писала также о взрывах на российском стратегическом аэродроме "Энгельс", после которых россияне перебросили бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край.

Напомним, ранее в Москве в воинской части вспыхнул пожар. Также пожар возник на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.

Также "Страна" писала, как в России произошел масштабный пожар на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород.

По данным американского военного журналиста Джека Мерфи, за последними взрывами и пожарами на инфраструктурных объектах в России могут стоять "спящие агенты" западных спецслужб.

Тем временем война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.