В Москве загорелась воинская часть. Инцидент произошел на 3-й улице Соколиной Горы, на востоке города.

Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, пожар начался в гаражах, пламя распространилось на 200 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Российский телеграм-канал Baza опубликовал видео пожара.

Напомним, 22 декабря в Мурманске на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар.

Также мы сообщали, что 12 декабря под Москвой загорелся торговый центр - "Стройпарк" в Балашихе. Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке, затем огонь перекинулся на первый этаж торгового центра. Пожару был присвоен третий номер сложности. Огонь охватил площадь в 11 тысяч квадратных метров. Во время пожара пострадал охранник стройцентра.

Кроме того, писали, что в декабре в Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки". Причиной пожара стали сварочные работы в гипермаркете OBI. В результате пожара есть один погибший - охранник.

Также в декабре в Крыму возник пожар в казарме для российских военных. Российские паблики сообщали о погибших.