На российском крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар в момент проведения ремонтных работ. Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел сегодня, 22 декабря, в российском Мурманске, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации ОСК Алексей Рахманов.

Отмечается, что "пожарные системы сработали штатно, огонь потушили". Пострадавших в результате происшествия нет. С судна эвакуировали 20 человек. Также сообщается, что ущерб крейсеру якобы также не был нанесен.

"Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание погашено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Убытков и пострадавших нет", - сказал Рахманов.

Напомним, недавно в России произошел масштабный пожар на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Пламя бушевало на территории Чувашии в месте, где трубу ремонтировали, заявили власти региона.

Также мы писали о том, что 12 декабря под Москвой загорелся торговый центр - "Стройпарк" в Балашихе. Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке, затем огонь перекинулся на первый этаж торгового центра. Пожару был присвоен третий номер сложности. Огонь охватил площадь в 11 тысяч квадратных метров. Во время пожара пострадал охранник стройцентра.

Напомним, 9 декабря в Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки". Причиной пожара стали сварочные работы в гипермаркете OBI. В результате пожара есть один погибший - охранник.