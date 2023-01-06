Российский режиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков находится в реанимации одной из московских больниц с ковидной пневмонией.

Об этом пишет в пятницу, 6 января, российский Telegram-канал "Baza".

"Михалков находится в реанимации одной из московских больниц", - говорится в сообщении.

По информации журналистов, 5 января его перевели из больницы номер 67 в тяжелом состоянии с ковидной пневмонией.

Отметим, что ранее представители Михалкова заявляли, что у режиссера грипп.

По некоторым данным, Михалков заболел за два дня до госпитализации. К симптомам простуды у него добавились одышка, кашель, высокая температура и тошнота. В то же время скорую он смог вызвать сам.

Напомним, в Украине суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова. Служба безопасности Украины подозревает его в посягательстве на территориальную целостность страны из-за его высказываний в поддержку войны.

Также "Страна" рассказывала о том, как президент РФ Владимир Путин и Никита Михалков посреди рабочего дня выпили шампанское в онлайн-режиме.