Кинорежиссер Никита Михалков от имени союза кинематографистов России предложил создать евразийскую киноакадемию с альтернативным "Оскаром".

Такое предложение он озвучил в ходе выступления на первом Евразийском экономическом форуме, который проходит в Бишкеке.

"Статуэтка будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не просто фестиваль. Чтобы было понятно, скажу, что это будет евразийский "Оскар", - заявил Михалков.

По его задумке, в фестивале будут участвовать картины, которые соответствуют установленным организаторами идеалам. "Сегодня "Оскар" стал абсолютно политической премией. Должны быть определенные условия - афроамериканец, лидер ЛГБТ, и это перестает быть премией художественной", - говорит Михалков.

Отметим, что Михалков - лауреат "Оскара" за фильм "Утомленные солнцем".

Напомним, в Украине суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова. Служба безопасности Украины подозревает его в посягательстве на территориальную целостность страны из-за его высказываний в поддержку войны.

Также в прошлом году мы показывали фрагмент из видео, как Путин и Михалков посреди рабочего дня выпили шампанское в онлайн-режиме.