На 86-м году жизни скончался известный советский и российский композитор Эдуард Артемьев, написавший музыку к фильмам Андрея Тарковского и Никиты Михалкова.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сына композитора Артемия Артемьева.

Музыкант умер из-за осложнений коронавирусной инфекции.

В первой половине декабря 2022 года стало известно, что Артемьева госпитализировали в одну из московских больниц с коронавирусом. Тогда врачи оценивали его состояние как средней тяжести, однако ситуацию осложняли хронические патологии сердца. В беседе с журналистом композитор сказал, что чувствует себя нормально.

Позднее сын Артемьева сообщил, что его отца перевели в реанимационное отделение из-за осложнений, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. Он написал музыку к более чем к 150 художественным, документальным и мультипликационным фильмам. Среди них фильмы Андрея Тарковского "Солярис", "Зеркало", "Сталкер", фильмы Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Родня" и другие, а также "Сибириада" Андрея Кончаловского, "Курьер" Карена Шахназарова и мультфильм "Девочка и дельфин".

Андрея Тарковского также не стало 29 декабря 36 лет назад: режиссер умер в 1986 году.

Музыка Артемьева к фильму "Солярис"





Музыкальный мотив из фильма "Родня" лег в основу хита 1980-х "Полет на дельтаплане", который исполнял Валерий Леонтьев

Как писала "Страна", в ноябре прошлого года от последствий коронавируса скончался певец и композитор Александр Градский.

А 13 декабря стало известно о смерти автора музыки к культовому сериалу "Твин Пикс" Анджело Бадаламенти.