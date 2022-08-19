Российский артист Филипп Киркоров, который выступал перед ранеными российскими военными в Крыму, сейчас отдыхает в американском Лас-Вегасе.

Там его встретили украинцы и выкрикнули "Слава Украине!". Видео опубликовал украинский фэшн-блогер Микола Хруц, проживающий в США.

Он говорит, что случайно встретил Киркорова и выкрикнул украинский слоган. Россиянин на услышанное забавно выпучил глаза и уткнулся в телефон.

Украинцы в комментариях высмеивают Киркорова за приезд в США, которые находятся в конфликте с РФ.

Напомним, в мае Киркоров прорвался на "Евровидение", несмотря на объявленный российской делегации бойкот.

А после выступления в Крыму Киркорова не пустили в Молдову.

В 2008 году Филипп Киркоров получил звания народного артиста России и Украины. Также Киркоров в 2018 году получил звание народного артиста Молдавии.

В прошлом году он заявлял, что "Путин - лучший президент" и в целом неоднократно поддерживал президента РФ после 2014 года. А в этом году Путин лично поздравил певца с 55-летним юбилеем с помощью телеграммы на сайте Кремля.

В Украину Киркорову запрещен въезд решением СБУ.