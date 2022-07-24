Российский певец Филипп Киркоров заявил, что едет в аннексированный Крым давать концерты для раненых российских солдат.

Об этом он заявил в своих соцсетях.

"Вчера на концерте произошла магия. Мы вместе стали единым целым. Нам сейчас как никогда важно сплотиться. Я держу путь в Крым", - сказал он.

По словам Киркорова, у него на аннексированном полуострове запланированы два концерта - в Ялте и Феодосии.

"Я приглашаю на свой концерт раненых, наших военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях", - добавил певец.

Ранее "Страна" писала, что Латвия запретила въезд в страну Киркорову. Также Эстония ввела пятилетний запрет на въезд в страну российских артистов Филиппа Киркорова и Полины Гагариной. Причина такого решения - их позиция по поводу войны в Украине.

Также мы рассказывали, что в России после антивоенных заявлений Максима Галкина поругались Киркоров и Симонян.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".