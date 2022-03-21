Комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу лишения почетных званий "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины" ряда артистов.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета, народная депутат от "Слуги Народа" Евгения Кравчук.

Лишить государственных наград просят Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Горелла, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Каролины Куек (Ани Лорак), Светланы Лободы, Таисии Повалий.

"Во время, когда настоящие художники Украины делают все возможное, чтобы поддержать наше государство (занимаются волонтерством; многие артисты даже вступили в ряды ВСУ), некоторые продолжают продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицают или умалчивают войну и поддерживают агрессию против Украины. Эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально", – заявила Кравчук.

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