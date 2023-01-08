Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО затягивается. Известно, что обе страны собирались войти в Альянс к Вильнюсскому саммиту Альянса, что запланирован на 11–12 июля 2023 года.

Шведское правительство не может принять все требования, которые выдвинула Турция. Без этого наследники Блистательной Порты отказываются ратифицировать шведскую заявку, а значит путь в НАТО скандинавам пока закрыт.

"Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали сделать. Но они также говорят, что хотят того, чего мы не можем и не дадим. Теперь решение остается за Турцией", - сказал Кристерссон.

В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто пообещал, что Финляндия не вступит в НАТО сама по себе, а подождет решения проблемы Швеции.

Напомним, что Турция требует от обеих скандинавских стран прекратить поддержку курдов и выдать их активистов Анкаре.

"Я хотел бы напомнить вам: если они не сделают необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим процесс. Мы видим, что со Швецией ситуация не хорошая. Наша позиция как Турции очень четкая, остальное они знают", – заявил в июле 2022 года президент Турции Эрдоган, который выдвинул 10 условий Швеции и Финляндии для снятия вето на их вступление в НАТО.

Ранее "Страна" сообщала, что после вступления в НАТО Финляндия не будет вводить ограничений на размещение ядерного оружия на своей территории, то есть у самых границ России.