Некоторые страны НАТО хотят сделать нынешнюю цель в 2% ВВП минимальным показателем, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью dpa

"Некоторые союзники решительно выступают за то, чтобы сделать нынешнюю цель в два процента минимальным показателем", - заявил он.

Столтенберг заявил, что будет руководить переговорами по этому вопросу.

"Мы будем встречаться, у нас будут министерские встречи, переговоры в столицах", - сказал он.

Задача - достичь соглашения не позднее следующего очередного саммита НАТО. (Он должен состояться в Вильнюсе 11 и 12 июля).

Нынешний целевой показатель в 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) был согласован на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году.

Столтенберг не уточнил, какие государства альянса на текущем этапе настаивают на корректировках.

По данным dpa, речь может идти о Польше, Литве и Великобритании

Германия и ряд других стран, таких как Канада и Бельгия, считаются противниками этой идеи. На сегодняшний день они тратят значительно меньше 2% ВВП на оборону.

Ожидалось, к примеру, что для ФРГ по итогам 2022 года показатель составит всего 1,44%.

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