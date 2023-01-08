Успенский собор отдали "самосвяту" - так настоятель монастыря Киево-Печерской лавры УПЦ митрополит Павел отреагировал на то, что глава ПЦУ Епифаний провёл там рождественскую литургию.

Кроме того, он назвал Епифания "сущим бесом".

Настоятель выступил с этой речью во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского, что находится на территории Нижней лавры.

Митрополит также призвал верующих к "тишине и молитве".

"Нас было десять тысяч, а их тысяча, но у них были автоматы, у них были пистолеты. Они вооружились против своего народа. Я не настолько глупый, чтобы благословить вас, чтобы идти на смерть. Ещё не время. Каждый изберет свой подвиг, который захочет. Их ещё будет много впереди", - сказал Павел.

Митрополит обвинил власть в гонениях на Церковь.

"Под прикрытием того, что делается в стране, они вместо объединения начали гонения на Церковь. И раз на Церковь, то и на ее главу - Христа", сказал он.

Успенский собор Киево-Печерской лавры в результате богослужения ПЦУ испытал "надругательство", считает Павел.

Поэтому он призвал молиться, чтобы "бес не пришел" и на территорию Нижней лавры, которая находится в пользовании УПЦ.