Под Киево-Печерской Лаврой с утра много полиции и Нацгвардии.

Они проверяют документы у тех, кто хочет попасть на первое богослужение ПЦУ в главном храме монастыря - Успенском.

Сегодня в 9 часов утра по Киеву там начнет рождественскую литургию глава Православной церкви Украины Епифаний.

Разрешение на это выдал Минкульт, который накануне отказал Украинской православной церкви в продлении договора на пользование храмом. УПЦ служила в главном храме Лавры с момента своего основания.

Судя по видео, народ постепенно подходит к Лавре, хотя ажиотажа на улице, примыкающей к монастырю, пока особого нет.

На днях наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел сообщил, что с 1 января священников УПЦ могут не пустить в Трапезный и Успенский храмы.

Позже председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент заявил "Стране", что музей Киево-Печерской Лавры отказался продлить с УПЦ договор аренды двух крупнейших храмов Лавры.

Тем временем война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.