Продолжаются баталии вокруг намерения Православной церкви Украины отслужить рождественскую литургию в Киево-Печерской Лавре.

В Украинской православной церкви заявляют, что у главы ПЦУ Епифания нет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерение является попыткой "силового захвата Успенского собора".

Об этом сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Учитывая, что до сих пор ни один представитель Министерства культуры Украины не прокомментировал заявление, опубликованное на сайте ПЦУ о богослужении 7 января, объявленные им мероприятия на территории Лавры являются попыткой силового захвата Успенского собора путем шантажа и введения в информационное заблуждение общества", - говорится в сообщении.

Вчера о том, что у ПЦУ нет официального разрешения на богослужение заявляли в Национальном заповеднике "Киево-Печерская Лавра", о чем свидетельствует видео, на котором руководитель заповедника Александр Рудык сказал, что к нему никто за разрешениями на проведение службы на Рождество не обращался и он, соответственно, никому таких разрешений не давал.

Однако сегодня Рудык изменил позицию и сообщил, что такое разрешение уже дано.

"Вчера в первой половине дня у меня не было обращения (от ПЦУ - Ред.). А во второй половине дня поступило обращение и дано согласование и уже заключено соглашение на проведение богослужений. Все планируется, все идет по плану. Завтра планируется проведение богослужений", - сказал Рудык в комментарии ВВС Украина.

Напомним, ПЦУ опубликовала анонс богослужения своего митрополита Епифания в стенах Успенского собора Лавры на Рождество.

Ранее мы писали, что богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры проводила УПЦ, но с ней отказались продлить договор аренды, и с нового года собор закрыт.

Вскоре после этого министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что это Минкульт рекомендовал музею Киево-Печерской Лавры не продлевать с УПЦ договор аренды двух крупнейших храмов.