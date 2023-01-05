Успенский собор и Трапезную церковь в Киево-Печерской Лавре забрали из пользования Украинской православной церкви и вернули под управление государства по результатам работы Комиссии по приему-передачи указанных сооружений.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

"Эти два культовых сооружения, расположенные на территории Заповедника, были переданы во временное безоплатное пользование УПЦ с 2016 года согласно договору, срок которого истек 31.12.2022", - сообщил он.

По словам Ткаченко, Комиссия работала со 2 января и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий.

"Работа Комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, которое нельзя отделить от культовых зданий (например, Царские врата, люстры), чтобы вернуть его балансодержателю.

По итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ. Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать Акт, это не препятствие для возвращения государственного имущества. Отсутствие митрополита запротоколировано членами Комиссии, а сами Акты, подписанные со стороны Заповедника, направлены другой стороне на ознакомление", - написал Ткаченко.

Напомним, в пресс-службе ПЦУ заявили, что глава ПЦУ Епифаний проведет богослужение на Рождество в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Еще в конце мая стало известно о том, что Епифаний попросит правительство передать ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры.

Ранее богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры проводила УПЦ, но с ней отказались продлить договор аренды, и с Нового года собор закрыт.

В тоже время в УПЦ заявляют, что, по украинскому законодательству Церковь сохраняет право на пользование храмами.