Юридический отдел УПЦ считает, что священники Украинской православной церкви смогут и в новом году совершать богослужения в Успенском соборе и Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры, для этого есть все законные основания.

Об этом сообщается в телеграм-канале Церкви.

Ранее заповедник "Киево-Печерская Лавра" своим письмом от 27 декабря 2022 сообщил монастырю Лавры о том, что действие договора о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью истекает 31 декабря 2022 года и он не будет продлен. После чего были заявления со стороны официальных лиц, что с 1 января УПЦ больше не сможет проводить службы в этих храмах.

Однако юридический отдел УПЦ заявляет, что решение о прекращении действия договора аренды незаконное, так как пункт 5 постановления Кабмина от 27 мая 2022 гола "Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения" гласит, что договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период военного положения, считаются продленными "на период действия военного положения и в течение четырех месяцев с даты прекращения или отмены военного положения". Исключение - если бы Заповедник предупредил о непродлении договора аренды за 30 дней до даты его окончания, чего, по данным юристов УПЦ, сделано не было.

"В случае, если Минкультуры и Заповедник считают иначе, они могут доказать свою правоту в суде, а до тех пор использование Успенского Собора и Трапезной церкви Лавры священнослужителями УПЦ правомерно и законно", - заявляют юристы УПЦ.

Другими словами, в УПЦ, судя по всему, намерены завтра продолжить службы в храмах Лавры.

Напомним, ранее мы писали о том, что ранее Киево-Печерская Лавра обратилась к властям по ситуации с арендой храмов.