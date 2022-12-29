Служба безопасности Украины в четверг, 29 декабря, проводит обыски в храмах Кривого Рога.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СБУ.

В частности мероприятия проходят на следующих объектах УПЦ Кривого Рога:

Епархиальное управление;

Спасо-Преображенский собор;

Свято-Николаевский храм;

Свято-Владимирский мужской монастырь;

Храм Иверской иконы Божией Матери и Святогеоргиевской колокольни.

СБУ сообщает, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители осматривают указанные территории и помещения для выявления запрещенных к обращению предметов, осуществляют проверку лиц.

Напомним, утром сообщали об обысках в храмах УПЦ Хмельницкой области.

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