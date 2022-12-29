СБУ проводит обыски в храмах УПЦ в Кривом Роге. Фото
Служба безопасности Украины в четверг, 29 декабря, проводит обыски в храмах Кривого Рога.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СБУ.
В частности мероприятия проходят на следующих объектах УПЦ Кривого Рога:
- Епархиальное управление;
- Спасо-Преображенский собор;
- Свято-Николаевский храм;
- Свято-Владимирский мужской монастырь;
- Храм Иверской иконы Божией Матери и Святогеоргиевской колокольни.
СБУ сообщает, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители осматривают указанные территории и помещения для выявления запрещенных к обращению предметов, осуществляют проверку лиц.
Напомним, утром сообщали об обысках в храмах УПЦ Хмельницкой области.
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