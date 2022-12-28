Мэр Лебедина Сумской области Александр Баклыков обратился в СБУ из-за того, что в одну из школ города - Михайловское учреждение общего среднего образования - пришел Дед Мороз.

Об этом сообщает издание "Главком"со ссылкой на пост градоначальника в Фейсбуке, который сейчас удален либо закрыт для посторонних.

"23 декабря 2022, на восьмом году войны с Российской империей (!!!), в коммунальном учебном заведении Лебединского городского совета состоялся советско-агитационный шабаш под названием "Праздничный квест от Деда Мороза", – цитирует издание заявление Баклыкова.

Мэр считает, что "использование этих персонажей коммунистической пропагандой было начато во время введения жестких репрессий против украинской нации".

Свое обращение он попросил считать заявлением о совершении преступления, а также провести соответствующие проверки, дать оценку действиям должностных лиц исполнительного комитета Лебединского горсовета и выяснить, кто организовывал мероприятие и участвовал в его проведении.

Публикации о мероприятии с участием Деда Мороза на сайте школы были удалены "после одного его (мэра - Ред.) звонка для уточнения информации". Однако, по мнению Баклыкова, соответствующим службам не составит труда их восстановить.

Между тем в соцсети самого мэра есть фото с детского новогоднего праздника, на котором Баклыков запечатлен с Дедом Морозом. Снимок сделан в 2018 году.

Ранее "Страна" писала, что в Днепре появились билборды с надписью "Дед Мороз никогда не существовал".

Также мы сообщали, что Финляндия отменила встречу Йоулупукки с российским Дедом Морозом из-за вторжения РФ в Украину.