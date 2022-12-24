В приложении "Дия" запущено голосование по вопросу "Какой дате празднования Рождества вы отдаете предпочтение?".

Как объясняют его инициаторы, "все больше украинцев встречают его 25 декабря. Так, как это делает большая часть мира... Но также многие украинцы отдают предпочтение старому стилю. И празднуют Рождество 7 января".

На данный момент, в голосовании приняло участие почти 16 тысяч человек.

Большинство (66%) поддержало вариант "25 декабря".

За 7 января высказалось 16.3%.

Еще 13% собираются праздновать обе даты.

Отметим, что социологические замеры ранее показывали другие настроения. Так, по данным опроса группы "Рейтинг", 77% украинцев придерживались старого стиля Рождества - 7 января.

Как писала "Страна", на Львовщине рождественский вертеп дополнили фигурами Бандеры и Байдена.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев-Кишинев на рождественско-новогодние праздники.

Война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, на что подписалась Украина в новом меморандуме с МВФ.