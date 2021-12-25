В субботу, 25 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поздравил гражданам в связи с Рождеством по Григорианскому календарю. Ролик был опубликован на странице Офиса президента в Facebook.

"В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину! Желаю всем крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества! Христос родился! Славим его!" – говорится в поздравлении Зеленского.

Напомним, в последние выходные 2021 года, 25-26 декабря, морозы в Украине сначала ослабнут, а потом ударят с новой силой. В субботу в западных и восточных областях будет идти мокрый снег с дождем, а в воскресенье осадки накроют полосу от Черновицкой области через весь юг и до Донецкой области.

Также "Страна" рассказывала, что в Украине накануне католического Рождества, которое отмечается 25 декабря, снова началась кампания за отмену православной даты - 7 января. То есть за переход с юлианского на григорианский календарь.