В субботу, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. В этот день

Картинки и поздравления с Рождеством

Желаю теплых рождественских выходных, наполненных радостными впечатлениями.

Поздравляю с Рождеством! Здоровья, благополучия, счастья, тепла в доме. Пусть добрые силы хранят тебя.

Пусть в Рождество приходят в дом лишь счастье, смех и доброта.

Пусть остаются в нем всегда на очень долгие года.

Пусть снег метет, скрипит мороз,

щипает щеки, руки, нос.

Пусть Рождество всем принесет

счастливый, светлый, новый год.

В дом постучалось Рождество,

а с ним любовь и волшебство.

Желаю, чтобы всё сбывалось.

И лучшее произошло.

Пусть Рождество принесёт теплые впечатления: любовь близких, радость встреч с друзьями и зимнее настроение.

Традиции праздника

К католическому Рождеству принято украшать дом гирляндами, венками из хвои, наряжать елку. Католики в Украине ставят вертеп с фигурками Иисуса, Марии и Иосифа.

В канун Рождества за ужином собирается вся семья. Перед ужином произносят молитву благодарности. На стол обычно подают рыбу, кексы с цукатами, имбирное печенье. Запеченного гуся или утку готовят на следующий день - 25 декабря.

В этот день также поют колядки, но не так шумно и массово, как у православных. Ну, и, конечно, дарят друг другу подарки, которые складывают в сапожки Санта-Клауса.