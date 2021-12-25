В субботу, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. В этот день
Картинки и поздравления с Рождеством
Желаю теплых рождественских выходных, наполненных радостными впечатлениями.
Поздравляю с Рождеством! Здоровья, благополучия, счастья, тепла в доме. Пусть добрые силы хранят тебя.
Пусть в Рождество приходят в дом лишь счастье, смех и доброта.
Пусть остаются в нем всегда на очень долгие года.
Пусть снег метет, скрипит мороз,
щипает щеки, руки, нос.
Пусть Рождество всем принесет
счастливый, светлый, новый год.
В дом постучалось Рождество,
а с ним любовь и волшебство.
Желаю, чтобы всё сбывалось.
И лучшее произошло.
Пусть Рождество принесёт теплые впечатления: любовь близких, радость встреч с друзьями и зимнее настроение.
Традиции праздника
К католическому Рождеству принято украшать дом гирляндами, венками из хвои, наряжать елку. Католики в Украине ставят вертеп с фигурками Иисуса, Марии и Иосифа.
В канун Рождества за ужином собирается вся семья. Перед ужином произносят молитву благодарности. На стол обычно подают рыбу, кексы с цукатами, имбирное печенье. Запеченного гуся или утку готовят на следующий день - 25 декабря.
В этот день также поют колядки, но не так шумно и массово, как у православных. Ну, и, конечно, дарят друг другу подарки, которые складывают в сапожки Санта-Клауса.