Служба безопасности Украины 29 декабря проводит обыски в храмах и монастырях УПЦ в Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СБУ.

В частности, контрразведывательные мероприятия проводятся в следующих локациях:

Епархиальное управление Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе (г. Шепетовка);

Рождество-Богородичный мужской монастырь (с.Городище Шепетовского р-на);

Женский монастырь святой праведной Анны (г. Славута);

Храм Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);

Храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии (г. Шепетовка);

Собор иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (г.Нетешин);

Свято-Воскресенский храм (пгт Виньковцы).

СБУ сообщает, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители осматривают указанные территории и помещения для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти отказались продлевать с 1 января договор аренды с УПЦ крупнейших храмов Киево-Печерской Лавры.

Также сообщалось, что Синод УПЦ обратился к президенту Владимиру Зеленскому.