СБУ проводит проверки в храмах УПЦ. Фото: facebook.com/ssu.khmelnitsky

Служба безопасности Украины 29 декабря проводит обыски в храмах и монастырях УПЦ в Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СБУ.

В частности, контрразведывательные мероприятия проводятся в следующих локациях:

  • Епархиальное управление Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе (г. Шепетовка);
  • Рождество-Богородичный мужской монастырь (с.Городище Шепетовского р-на);
  • Женский монастырь святой праведной Анны (г. Славута);
  • Храм Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);
  • Храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии (г. Шепетовка);
  • Собор иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (г.Нетешин);
  • Свято-Воскресенский храм (пгт Виньковцы).

СБУ сообщает, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители осматривают указанные территории и помещения для выявления запрещенных к обращению предметов;  осуществляют проверку лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

СБУ проводит проверки в храмах УПЦ

СБУ проводит проверки в храмах УПЦ

СБУ проводит проверки в храмах УПЦ

СБУ проводит проверки в храмах УПЦ

СБУ проводит проверки в храмах УПЦ

СБУ проводит проверки в храмах УПЦ

Напомним, ранее мы писали о том, что власти отказались продлевать с 1 января договор аренды с УПЦ крупнейших храмов Киево-Печерской Лавры.

Также сообщалось, что Синод УПЦ обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

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