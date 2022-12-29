СБУ проводит обыски в храмах и монастырях УПЦ в Хмельницкой области. Фото
Служба безопасности Украины 29 декабря проводит обыски в храмах и монастырях УПЦ в Хмельницкой области.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СБУ.
В частности, контрразведывательные мероприятия проводятся в следующих локациях:
- Епархиальное управление Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе (г. Шепетовка);
- Рождество-Богородичный мужской монастырь (с.Городище Шепетовского р-на);
- Женский монастырь святой праведной Анны (г. Славута);
- Храм Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);
- Храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии (г. Шепетовка);
- Собор иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (г.Нетешин);
- Свято-Воскресенский храм (пгт Виньковцы).
СБУ сообщает, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители осматривают указанные территории и помещения для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, что власти отказались продлевать с 1 января договор аренды с УПЦ крупнейших храмов Киево-Печерской Лавры.
Также сообщалось, что Синод УПЦ обратился к президенту Владимиру Зеленскому.