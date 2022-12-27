Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент заявил "Стране", что музей Киево-Печерской Лавры отказался продлить с УПЦ договор аренды двух крупнейших храмов Лавры - Трапезного и Успенского соборов. Срок действующего договора истекает 31 декабря 2022 года. То есть - с 1 января договор действовать не будет.

"В связи с истечение срока аренды Успенского и Трапезного храмов Лавры, руководство монастыря обратилось в музей-заповедник с просьбой продолжить имеющийся договор. Однако, в музее сообщили, что им дана разнарядка не продлевать аренду.

На основании чего принято такое решение - не сообщается.

Юридически, не продлевать договор аренды музей не имеет права. По крайней мере, не были соблюдены никакие нормы, указывающие на нежелание государственных инстанций пролонгировать договор. Учитывая, что в Трапезном храме монастырем проведен капитальный ремонт, а Успенский собор при содействии Лавры был практически полностью воссоздан из руин, прерывание музеем в одностороннем порядке хозяйственных отношений с монастырем можно рассматривать как государственное воровство.

Потому, что обителью было вложено в эти храмы столько средств, что теперь проигнорировать этот факт и просто так сказать монастырю - "вы нам больше не нужны", означает - спровоцировать очень серьезные финансовые последствия для музейного учреждения", - заявил Климент.

На вопрос какими будут действия УПЦ в данной ситуации он ответил так: "сложно предположить развитие ситуации, учитывая, что в самое ближайшее время на Рождество в Лавру на богослужение придут тысячи верующих. Об этом прекрасно знают представители Министерства культуры. Очевидно, все эти люди, в том числе и с детьми, будут вынуждены молиться на улице на морозе".

Ранее о том, что с 1 января священников УПЦ могут не пустить в Трапезный и Успенский храмы сообщил наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел.

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