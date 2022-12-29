В СБУ официально подтвердили вручение подозрения мэру Полтаве, о котором утром "Стране" сообщили источники. Мэра Полтавы подозревают в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного времени.

Об этом в четверг, 29 декабря, в телеграм-канале сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие считает, что мэр Полтавы распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генштабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими официально-уполномоченными на это органами.

Санкция статьи, которую ему инкриминируют (ст.114-2 УК) предполагает лишение свободы на срок до 12 лет.

Досудебное расследование проводят следователи Полтавского управления СБУ под процессуальном руководством областной прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале декабря НАБУ проводило обыски в мэрии Одессы.

Также сообщалось, что на днях НАБУ проводило обыски у главы Днепропетровской ОВА Резниченко.

"Страна" подробно писала о том, почему НАБУ пришло с обысками к Резниченко и Голику и что это означает для Банковой.