С утра в четверг, 29 декабря, СБУ проводит следственные действия в горсовете Полтавы.

Как пишет местный ресурс "Полтавщина".

"С утра в сессионном зале городской голова Полтавы Александр Мамай проводил встречу со спортсменами. По информации источников "Полтавщины", на выходе из зала его оцепили сотрудники СБУ и увели в его рабочий кабинет", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, СБУ расследует дело по разглашению городским головой информации о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.

Источник "Страны" в СБУ сообщил, что мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение по статье 114-2 Уголовного кодекса - "несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ".

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале декабря НАБУ проводило обыски в мэрии Одессы.

Также сообщалось, что на днях НАБУ проводило обыски у главы Днепропетровской ОВА Резниченко.

"Страна" подробно писала о том, почему НАБУ пришло с обысками к Резниченко и Голику и что это означает для Банковой.