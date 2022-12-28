Монастырь Киево-Печерская лавра Украинской православной церкви обнародовал открытое письмо к президенту, премьер-министру, министру культуры и всем гражданам Украины о нарушении прав монастыря и его прихожан.

Письмо появилось на сайте УПЦ.

В послании говорится, что руководство Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отказалось продлить договоры с УПЦ о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью на следующий год.

"Более того, в последнее время были совершены позорные обыски в лавре и других монастырях и сфабрикованы фейковые "новости" в так называемых средствах массовой информации. Все это делается, очевидно, с целью передачи храмов верхней лавры ПЦУ", – говорится в обращении.

В письме также сказано, что такие действия нарушают обязательства Украины, взятые в ПАСЕ, "установить правовое решение вопроса о возвращении церковной собственности".

"Мы, будучи гражданами Украины, болеем за наше Отечество, за тот шаткий мир в обществе, который существует и который может быть разрушен недальновидными действиями по отъему храмов у канонической Украинской православной церкви", – заявляют в лавре.

Как рассказывала "Страна", вчера председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что музей Киево-Печерской лавры отказался продлить с УПЦ договор аренды двух крупнейших храмов комплекса: Трапезного и Успенского соборов. Срок действующего договора истекает 31 декабря 2022 года. То есть с 1 января договор действовать не будет.

Вскоре после этого министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что это Минкульт рекомендовал музею Киево-Печерской лавры не продлевать с УПЦ договор аренды двух крупнейших храмов.