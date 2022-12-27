Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подтвердил, что Минкульт рекомендовал Музею Киево-Печерской Лавры не продлевать с УПЦ договор аренды двух крупнейших храмов Лавры.

"Действительно, идет речь об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней Лавре и, соответственно, к нам обратился директор музея-заповедника по этому вопросу. Мы, во исполнение указа президента о проверке использования имущества Лавры, собственно, будем рекомендовать (потому что приказать мы не можем) такое соглашение не продлевать", - сообщил Ткаченко в эфире телеканала 1+1.

Что касается дальнейшей судьбы Лавры, то Ткаченко заявил, что сейчас создана межведомственная правительственная комиссия и проводится проверка использования имущества Верхней Лавры. Пока это происходит, богослужения в двух храмах после истечения срока аренды (то есть, с 1 января) проводиться не будут.

Он также уточнил, что в отношении храмов Нижней Лавры подписано бессрочное соглашение об аренде еще в 2013 году, однако там также будет идти проверка на правомерность использования имущества представителями УПЦ.

Ранее наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел сообщил, что с 1 января священников УПЦ могут не пустить в Трапезный и Успенский храмы.

Позже председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент заявил "Стране", что музей Киево-Печерской Лавры отказался продлить с УПЦ договор аренды двух крупнейших храмов Лавры.

Ранее глава Минкульта Ткаченко и секретарь СНБО Данилов опровергли переход Киево-Печерской лавры ПЦУ.

Управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), против которого ввели санкции СНБО, заявлял, что цель таких действий - сначала скомпрометировать Церковь и ее священнослужителей, настроив общественное мнение полностью против УПЦ, чтобы потом можно было "захватывать храмы и монастыри, снимать с регистрации парафии и епархиальные управления".