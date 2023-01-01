С сегодняшнего дня, 1 января, для Украинской православной церкви закрыт доступ к двум храмам Верхней лавры: Успенскому собору (главный храм Киево-Печерской лавры) и Трапезной церкви.

Более того, сегодня туда вообще никого не пускают. У входа на территорию Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" установлена табличка, на которой написано, что заповедник закрыт до 02.01.2023.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил в комментарии "Стране", что на сегодняшний день у представителей УПЦ нет доступа к храмам Верхней лавры.

"На сегодняшний день у нас нет доступа к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", а есть доступ к той территории, которая была наша (Нижняя лавра - Ред.). Они все наши, эти территории, но нас туда не пускают",- заявил митрополит Павел.

Также он считает, что договор аренды Успенского и Трапезного соборов продолжается, так как об их непродлении ему никто не сообщал.

"Жизнь в церкви не остановилась. Я за 30 лет видел много президентов. Про одного могу сказать с достоинством - это Леонид Кучма, который строил. Все остальные добрые, хорошие",- заявил Павел.

Как писала "Страна", заповедник "Киево-Печерская лавра" своим письмом от 27 декабря 2022 сообщил монастырю УПЦ о том, что действие договора о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью истекает 31 декабря 2022 года и он не будет продлен. После чего прозвучали заявления со стороны официальных лиц, что с 1 января УПЦ больше не сможет проводить службы в этих храмах.

Также мы писали о том, что ранее Киево-Печерская лавра обратилась к властям по поводу ситуации с арендой храмов.