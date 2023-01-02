Нападавший устроил погром. Фото: eparhia.vn.ua

На священника Винницкой епархии УПЦ протоиерея Антония Ковтонюка утром в понедельник, 2 января, напали с ножом, он находится в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии.

Нападавший - неизвестный мужчина, вошел в храм и начал устраивать погром.

"Священник отреагировал на шум и направился к мужчине. Настоятель сделал замечание, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло", - говорится в сообщении.

Когда на место прибыли полицейские, преступник оказал сопротивление, поэтому правоохранители были вынуждены применить оружие, нападавшего ранили в ногу и задержали, сообщает УПЦ.

Протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы.

На священника Винницкой епархии УПЦ Ковтонюка напали

На священника Винницкой епархии УПЦ Ковтонюка напали

На священника Винницкой епархии УПЦ Ковтонюка напали

Ранее сообщалось, что прихожанам закрыли доступ к двум храмам УПЦ на территории Киево-Печерской лавры.

Также мы разбирались, какое решение примут власти в отношении УПЦ и грозит ли ей запрет.

"Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться