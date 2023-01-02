На священника Винницкой епархии УПЦ в храме напали с ножом, он в реанимации. Фото
На священника Винницкой епархии УПЦ протоиерея Антония Ковтонюка утром в понедельник, 2 января, напали с ножом, он находится в реанимации.
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии.
Нападавший - неизвестный мужчина, вошел в храм и начал устраивать погром.
"Священник отреагировал на шум и направился к мужчине. Настоятель сделал замечание, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло", - говорится в сообщении.
Когда на место прибыли полицейские, преступник оказал сопротивление, поэтому правоохранители были вынуждены применить оружие, нападавшего ранили в ногу и задержали, сообщает УПЦ.
Протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы.
Ранее сообщалось, что прихожанам закрыли доступ к двум храмам УПЦ на территории Киево-Печерской лавры.
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