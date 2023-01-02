На священника Винницкой епархии УПЦ протоиерея Антония Ковтонюка утром в понедельник, 2 января, напали с ножом, он находится в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии.

Нападавший - неизвестный мужчина, вошел в храм и начал устраивать погром.

"Священник отреагировал на шум и направился к мужчине. Настоятель сделал замечание, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло", - говорится в сообщении.

Когда на место прибыли полицейские, преступник оказал сопротивление, поэтому правоохранители были вынуждены применить оружие, нападавшего ранили в ногу и задержали, сообщает УПЦ.

Протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы.

Ранее сообщалось, что прихожанам закрыли доступ к двум храмам УПЦ на территории Киево-Печерской лавры.

Также мы разбирались, какое решение примут власти в отношении УПЦ и грозит ли ей запрет.

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