Украина сделала два шага вперед в деле борьбы с коррупцией, но затем отступила на шаг назад.

Об этом пишет американское издание Politico.

Оно напоминает, что это происходит в преддверии публикации отчета ЕС о прогрессе Украины на пути в Европу.

Шагами вперед издание считает назначение Александра Клименко главой САП и ликвидацию Окружного административного суда Киева. Шагом назад СМИ называет новый закон о Конституционном суде, где меняется порядок назначения судей.

Отметим, ранее мы уже писали о том, как украинские власти, вопреки требованиям Запада, провели закон о КСУ, по которому у "международных экспертов" (назначаемых по рекомендации западных структур) не было решающего голоса при отборе судей. И, как и предполагала "Страна", Западу это явно не понравилось.

В публикации Politico ситуация вокруг закона о КСУ названа "красной чертой" для президента Украины Владимира Зеленского.

"Новый порядок, утверждённый законом, предусматривает создание консультативной группы из трех государственных чиновников и трех независимых экспертов с одинаковым количеством голосов при отборе судей. Они выбирают кандидатов простым большинством голосов", - пишет газета.

Politico напоминает, что после этого Венецианская комиссия рекомендовала ввести в консультативную группу седьмого члена, чтобы дать "независимым экспертам" право решающего голоса при отборе.

Венецианка также рекомендовала сделать решения комиссии обязательными, лишив кандидатов с негативными оценками возможности стать судьями Конституционного суда (сейчас голосование отборочной комиссии носит рекомендательный характер).

"Однако на следующий день Зеленский по пути из прифронтового Бахмута в Вашингтон подписал законопроект, проигнорировав рекомендацию Венецианской комиссии", - заключает издание. Оно публикует мнение, что даже несмотря на войну, которая сдерживает критику президента, история с Конституционным судом должна стать "красной чертой".

Ранее мы писали о том, на что подписалась Украина в новом меморандуме с МВФ.